Sosyal Medya Yasası sonrası Google, Türkiye'de ofis açıyor
Sosyal Medya Yasası sonrası ilk atım Google'dan geldi. Google Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.
AK Parti ile MHP tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi Meclise gelmişti.
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Yapılan görüşmelerin ardından oylanan tasarı meclisten geçmişti.
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Onaylanan sosyal medya yasasında dijital platformlara, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmişti.
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Bu yükümlüğünün ardından konuyla ilgili ilk adım, tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google'dan geldi.
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