Duygu Köseoğlu eski sevgilisi Onur Turgut kimdir yaşı kaç?

3 yıldır menajeri ve erkek arkadaşı olan Onur Turgut hakkında olay açıklamalar yapan sosyal medya fenomeni Duygu Köseoğlu söyledikleri ile şok etti. Onur Turgut bana fiziki, psikolojik ve cinsel şiddet uyguluyor diyen Duygu Köseoğlu'nun eski sevgilisinin hayatı merak edildi. Peki kimdir Onur Turgut yaşı kaç ne iş yapıyor?

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Duygu Köseoğlu 3 yıldır menajeri ve erkek arkadaşı olan Onur Turgut’un kendisine fiziki, psikolojik ve cinsel şiddette bulunduğunu ifade ederek hakkında koruma talebinde bulundu. Medyada çıkan haberler ardından Onur Turgut’un hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Duygu Köseoğlu’nun şiddet iddialarıyla gündeme gelen eski sevgilisi Onur Turgut kimdir?

Instagram ünlülerinden Duygu Köseoğlu, 3 yıldır menajerliğini yapan ve aynı zamanda sevgilisi olan Onur Turgut ile davalık oldu. Sevgilisi tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalan Köseoğlu, Onur Turgut'un kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Duygu Köseoğlu mahkemeye sunduğu dilekçede yaşadıklarını Sabah'ta yer alan habere göre, şu sözlerle anlattı:

"Onur Turgut menajerliğimi yaparken duygusal ilişki yaşamaya başladık. Yaklaşık 3 yıldır aramızda hem iş hem de özel ilişki vardır. Bugüne kadarda benim evimde de birlikte ikamet ettik.''

''Onur Turgut ilişkimizin başlamasından itibaren bana yönelik fiziki, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladı. Onur Turgut'un ailemi rahatsız etmesi ve başka kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle defalarca kez ilişkiyi sonlandırmak istedim ancak tehdit ve baskılara maruz kaldım."

Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti.

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

Duygu Köseoğlu: Boşanmış bir anne- babanın çocuğu olan Duygu Köseoğlu, 1994 yılında dünyaya geldi. Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Duygu Köseoğlu İstanbul doğumludur. Bilgisayar oyunlarının küçüklüğünden beri kaçış noktası olduğunu söylemektedir.

Duygu Köseoğlu, şimdi de bilgisayar oynayarak Youtube da ve Twitch platformlarında yayınlar yapmaktadır.