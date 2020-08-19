Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi! 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı
ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler trafik kazası geçirdi. Güler'in kolunda kırıklar oluşan trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Işıklar köyü kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavşakta otomobil ile çarpıştı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de içerisinde bulunduğu Alparslan D. idaresindeki 34 NZ 5252 plakalı otomobil, kavşaktan karşı yola geçmek isteyen İbrahim D. idaresindeki 06 AK 8741 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Hastaneye kaldırıldılar
Kazada yaralanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ile makam şoförü Alparslan D. ve diğer otomobildeki E.N.D. (6), F.D. (10), Ü.Y.D. (38) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kolunda kırıklar oluştu
Tedavi altına alınan Başkan Hilmi Güler'in kolunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.