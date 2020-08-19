Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi! 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırıldılar

Kazada yaralanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ile makam şoförü Alparslan D. ve diğer otomobildeki E.N.D. (6), F.D. (10), Ü.Y.D. (38) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.