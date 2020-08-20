BIST 1.120
DOLAR 7,32
EURO 8,69
ALTIN 457,50
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

20 Ağustos evde bakım maaşı sorgulaması TC ile giriş

Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığı 20 Ağustos perşembei günü hangi illerde yattı sorusu araştırılıyor. Ağustos ayında, zamlanan yeni evde bakım maaşlarının 20 Ağustos'ta Konya, Erzurum, Tokat, Samsun olmak üzere toplam 35 ilde hesaplara yattı.

Abone ol

20 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının toplam 35 ilde yattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR? 
Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

ENGELLİ AYLIĞI

%40-69
Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar yeni güne 7.30 seviyesinden başladı! Merkez'in kararı bekleniyor
Samsun'da sokak ortasında tüyler ürperten infaz! Dipçik ile düşürüp kafasına sıktı
Süleyman Soylu'dan Musa Orhan yorumu: Cenaze bizim cenazemizdir
Vedat Muriç Lazio'da! Anlaşma 5 yıllık
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! AK Parti'nin alacağı karar belli oldu
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Ağustos Çarşamba)
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de katip korkunç şekilde intihar etti
Avcılar'da aşırı hız acı kazayı beraberinde getirdi
Duygu Köseoğlu eski sevgilisi Onur Turgut kimdir yaşı kaç?
İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: Yaralılar var
MSB'den ''Musa Orhan'' açıklaması! Söz konusu olmayacağı bilinmelidir
Muharrem ayı başlangıcı ne zaman 2020 muharrem ayı duası okunuşu
Yorumlar