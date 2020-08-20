BIST 1.120
DOLAR 7,32
EURO 8,69
ALTIN 457,50
HABER /  SPOR
ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

BB Erzurumspor, Arvydas Novikovas’ı renklerine bağladı

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas'ı kadrosuna kattı.

Abone ol

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, bu kapsamda son olarak Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas'ı transfer etti.

Arturo Mina ve Kaan Kanak’tan sonra dış transferdeki 3. isim Litvanya Milli Takımı’nda da oynayan Arvydas Novikovas oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu Arvydas Novikovas ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Arvydas Novikovas Erzurumspor'umuza hayırlı olsun. Litvanyalı oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu için 8 ayrı iddianame! Korku filmi senaryosu gibi
Dolar yeni güne 7.30 seviyesinden başladı! Merkez'in kararı bekleniyor
Samsun'da sokak ortasında tüyler ürperten infaz! Dipçik ile düşürüp kafasına sıktı
Süleyman Soylu'dan Musa Orhan yorumu: Cenaze bizim cenazemizdir
Vedat Muriç Lazio'da! Anlaşma 5 yıllık
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! AK Parti'nin alacağı karar belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
20 Ağustos evde bakım maaşı sorgulaması TC ile giriş
İzmir'de katip korkunç şekilde intihar etti
Avcılar'da aşırı hız acı kazayı beraberinde getirdi
Duygu Köseoğlu eski sevgilisi Onur Turgut kimdir yaşı kaç?
İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: Yaralılar var
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Yorumlar