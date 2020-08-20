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Ordu'da pazar yeri kan gölüne döndü 6 kişi birbirine saldırdı

Demirören Haber Ajansı

ORDU'da pazar yerinde 6 kişi birbirine girdi. Husumetli şahıslar, taş sopa ve bıçakla birbirine saldırırken içlerinden Ecevit K., hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi hastanede polis gözetiminde tedaviye alındı, 1'inin durumu ağır.

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Olay, akşam saatlerinde Ünye Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'nde kurulu pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi, bıçak ve taşlı saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ecevit K., hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan Onur K.'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kavgaya karışanların polis gözetiminde hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

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