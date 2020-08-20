Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına el sıkıştığı Arjantinli yıldız futbolcu Jose Sosa, dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

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Trabzonspor ile yollarını ayıran 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, İstanbul'da Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak ve sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak.

Son 3 sezonu bordo-mavili takımda geçiren Sosa, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Arjantinli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Geçen sezon Trabzonspor'da 42 maçta 11 gol, 12 asistlik performans sergileyen Jose Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.