Altında sert dalgalanma! 20 Ağustos altın fiyatları

Önceki gün en yüksek 475 TL'yi gören gram altın, kurdaki gerilemeyle birlikte 455-460 bandına çekildi.

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Altın fiyatlarında akşam saatlerinde getiri eğrisi kontrolüne soğuk bakılan Fed açıklamalarıyla satış baskısı yaşandı.

Akşam saatlerindeki satış baskısıyla fiyatlarda sert düzeltme yaşandı ve tüm kazanımlarını geri verdi. Son 2 günde 2000 doların üzerini göre ons altının fiyatı yüzde 3.5'un üzerinde düşerek 1925 dolara kadar indi.

Analistler altının gece saatlerinde aldığı darbeye rağmen orta ve uzun vadede arkasındaki dinamiklerin değişmediği belirtiyor.

Gram yeniden 460 TL seviyelerini zorluyor

Fed'in aynı tutanaklarda ekonomide bilinmez bir yola girildiğini belirtmesi ve düşük faiz, parasal genişlemenin süreceği algısı fiyatları yeniden yukarı taşıdı. Ons altın fiyatı 1950 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. 450 TL'ye dek gerileyen gram altın fiyatı ise yeniden 460 TL seviyelerini zorluyor.

Altın fiyatları 20 Ağustos

Gram altın: 456,34 lira

Çeyrek altın: 758,70 lira

Yarım altın: 1.519,80 lira

Cumhuriyet altını: 3.028,40 lira