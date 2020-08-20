Altında sert dalgalanma! 20 Ağustos altın fiyatları
Önceki gün en yüksek 475 TL'yi gören gram altın, kurdaki gerilemeyle birlikte 455-460 bandına çekildi.Abone ol
Altın fiyatlarında akşam saatlerinde getiri eğrisi kontrolüne soğuk bakılan Fed açıklamalarıyla satış baskısı yaşandı.
Akşam saatlerindeki satış baskısıyla fiyatlarda sert düzeltme yaşandı ve tüm kazanımlarını geri verdi. Son 2 günde 2000 doların üzerini göre ons altının fiyatı yüzde 3.5'un üzerinde düşerek 1925 dolara kadar indi.
Analistler altının gece saatlerinde aldığı darbeye rağmen orta ve uzun vadede arkasındaki dinamiklerin değişmediği belirtiyor.
Gram yeniden 460 TL seviyelerini zorluyor
Fed'in aynı tutanaklarda ekonomide bilinmez bir yola girildiğini belirtmesi ve düşük faiz, parasal genişlemenin süreceği algısı fiyatları yeniden yukarı taşıdı. Ons altın fiyatı 1950 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. 450 TL'ye dek gerileyen gram altın fiyatı ise yeniden 460 TL seviyelerini zorluyor.
Altın fiyatları 20 Ağustos
Gram altın: 456,34 lira
Çeyrek altın: 758,70 lira
Yarım altın: 1.519,80 lira
Cumhuriyet altını: 3.028,40 lira