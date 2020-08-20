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Ankara'da taksiciyi savunan kadın dil döktü: Ben yaptım ama onu...

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da durdurulan taksi şoförü Hüseyin K., 0.35 promil alkollü çıktı. Taksicinin ehliyetine el konulacağı söylenirken takside bulunan kadın araçtan inerek cezayı engellemeye çalıştı. Kadın, 'ben içirdim ona' diye konuşarak taksiciyi savundu.

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Polis ekipleri, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki uygulama noktasında, Sıhhiye yönüne giden Hüseyin K. yönetimindeki 06 T 0078 plakalı taksiyi durdurdu. Alkolmetreyle yapılan kontrolde Hüseyin K.'nın 0.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis, taksi sürücüleri için belirlenen 0.20'lik alkol oranının üzerinde alkollü olduğu saptanan Hüseyin K. hakkında işlem başlatarak, sürücü belgesine el konulacağını söyledi.

"Ben yaptım ama onu... Beni çek"

Bu sırada taksiden inen kadın, "Ben yaptım ama onu, ben içirdim ona" diyerek ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı. Kadın kameraya da dönerek, "Ben içirdim diyorum, beni çek" dedi. Sürücü ve kadının çabalarına rağmen Hüseyin K.'ya alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el konuldu. Taksi de çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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