Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne giderse Kasımpaşa 2.5 milyon Euro alacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam için Kasımpaşa'ya Şampiyonlar Ligi bonusu ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Bu bonusun da 2.5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe’nin renklerine bağladığı Mame Thiam’ın bu sezonun en ucuz transferi olduğu ortaya çıktı.

Kasımpaşa 2.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Senegalli oyuncuyu bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye verdi. Sarı-lacivertliler ise Thiam’a TL üzerinden 10 milyon TL ödeyecek. Ayrıca menajerlik ücreti olarak da 2 milyon TL verecek. Onun dışında imza parası ya da bonus olmayacak.

Bu arada Thiam’ın transferiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre; Fenerbahçe gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa Senegalli oyuncu için Kasımpaşa kulübüne 2.5 milyon Euro’luk bonus ödemesi yapılacak.