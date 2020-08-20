Rusya'da muhalif lider Navalny fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin "zehirlendiği" ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Navalny'nin bilinicinin kapalı olduğunu belirtildi. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmiş, muhalif liderin Sibirya'dan Moskova'ya uçarken kendini kötü hissetmeye başladığını ve bu sebeple uçağın acil iniş yaptığını bildirdi.

Twitter üzerinden Navalny'nin zehirlendiğini söyleyen sözcü, muhalif liderin yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Çayına zehir mi katıldı?

Yarmiş, "Aleksey'in çayına katılan bir şey ile zehirlendiğini düşünüyoruz. Bu sabah içtiği tek şey buydu" dedi ve doktorların zehrin sıcak bir sıvı tarafından hızlıca emildiğini söylediğini aktardı.

Düzenlediği Kremlin yetkililerine yönelik yozlaşma karşıtı kampanyalar, hükûmet karşıtı protestolar ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan Navalny, daha önce birçok kez fiziksel şiddete uğramıştı.

Muhalif liderin suratına 2017'de bir madde atılmış ve vücudunda kimyasal yanıklar meydana gelmişti.

2019'un Temmuz ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan muhalif lider Aleksey Navalny zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.