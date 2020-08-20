BIST 1.118
DOLAR 7,32
EURO 8,69
ALTIN 457,17
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

Fatih Terim istedi Lemina'yı Sergen Yalçın kaptı

Beşiktaş, Galatasaray’ın tekrar kiralamak istediği Gabonlu ön libero Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.

Abone ol

Mohamed Elneny'nin takımdan ayrılmasından sonra ön libero mevkiine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Lemina ile olan temaslarını büyük ölçüde tamamladı. 

Southampton'ın bedelsiz kiralamayı kabul ettiği oyuncuya 1.2 milyon Euro yıllık ücret önerildi. Gabonlu orta saha bu rakama sıcak bakarken, geçen sezon 2 milyon 50 bin Euro kazandığı G.Saray'ın 850 bin Euro'luk teklifini geri çevirdi. 

Devler Ligi listesine dahil edilecek
Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Lemina için tüm şartlarını zorlayan Beşiktaş, son detayların görüşülmesinin ardından transferi bugün resmileştirmeye çalışacak ve işlemlerin tamamlanması halinde oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine dahil edecek.

'Aptal değilim'
Mario Lemina, Instagram hesabından sürpriz bir açıklama yaparak geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'a göndermede bulundu. Gabonlu futbolcu, sosyal medyadaki paylaşımında "İyi geceler beyler, ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan ve bu benim hatam değil. Hiç yalan söylemedim, herkese saygı duydum ama bu tek taraflı oldu. Her şeyi yakında açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İpek Er ifadesinde her şeyi anlatmış
Altında sert dalgalanma! 20 Ağustos altın fiyatları
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı Zonguldak açıklarında...
Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili bomba iddia! Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu için 8 ayrı iddianame! Korku filmi senaryosu gibi
Dolar yeni güne 7.30 seviyesinden başladı! Merkez'in kararı bekleniyor
ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da su almaya diye gitti bir daha dönemedi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan 'Türkiye'ye biat etmem' çıkışı
Kaan Yıldırım yaşı kaç Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım boyu kaç cm?
Sultangazi'de taciz şüphelisini linç edilmekten polis kurtardı
Duygu Köseoğlu kimdir yaşı kaç sevgili şiddetini ifşa etti
Yorumlar