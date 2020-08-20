Fatih Terim istedi Lemina'yı Sergen Yalçın kaptı

Beşiktaş, Galatasaray’ın tekrar kiralamak istediği Gabonlu ön libero Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.

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Mohamed Elneny'nin takımdan ayrılmasından sonra ön libero mevkiine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Lemina ile olan temaslarını büyük ölçüde tamamladı.

Southampton'ın bedelsiz kiralamayı kabul ettiği oyuncuya 1.2 milyon Euro yıllık ücret önerildi. Gabonlu orta saha bu rakama sıcak bakarken, geçen sezon 2 milyon 50 bin Euro kazandığı G.Saray'ın 850 bin Euro'luk teklifini geri çevirdi.

Devler Ligi listesine dahil edilecek

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Lemina için tüm şartlarını zorlayan Beşiktaş, son detayların görüşülmesinin ardından transferi bugün resmileştirmeye çalışacak ve işlemlerin tamamlanması halinde oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine dahil edecek.

'Aptal değilim'

Mario Lemina, Instagram hesabından sürpriz bir açıklama yaparak geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'a göndermede bulundu. Gabonlu futbolcu, sosyal medyadaki paylaşımında "İyi geceler beyler, ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan ve bu benim hatam değil. Hiç yalan söylemedim, herkese saygı duydum ama bu tek taraflı oldu. Her şeyi yakında açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.