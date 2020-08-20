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İzmit'te metrelerce sürünüp sokakta yardım çığlığı attı

Demirören Haber Ajansı

İZMİT'te birlikte alkol alırken kavga eden A.C. (24) ile Azeri uyruklu Y.K. (23)birbirini bıçakla yaraladı. Yaklaşık 15 metre sürünen A.C. ağır yaralı halde sokakta yardım çığlıkları attı. Sağlık ekipleri tarafından 2 yaralı 'arkadaş' hastaneye kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Gece saatlerinde birlikte alkol alan ev arkadaşları A.C. ve Azeri uyruklu Y.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.C. ve Y.K., birbirlerini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan A.C., sesini duyurabilmek için sürünerek sokağa çıktı. Yaklaşık 15 metre sürünen A.C., sokakta baygınlık geçirdi.

A.C.'yi fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.C. ve Y.K., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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