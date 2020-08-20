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Andrea Pirlo'dan Ronaldo kararı: Gelen teklifler değerlendirilsin

Juventus efsanesi Andrea Pirlo takımın başını geçince radikal kararlar aldı. Pirlo, 'Kesinlikle satılmayacak' transferler arasında bulunan Cristiano Ronaldo'nun satılabileceğini yönetime iletti.

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Juventus'ta Sarri’nin yerine göreve getirilen Andrea Pirlo, ilk iş olarak takım kadrosunu yeniden yapılandırmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda bazı radikal kararlar alan Pirlo, Torino ekibinin Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun satılabileceğini yönetime iletti.

Real Madrid’den 2018 yılında 117 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Cristiano Ronaldo’nun artık ‘Kesinlikle satılmayacak’ futbolcular arasında yer almamasına karar veren Pirlo, yönetimden 35 yaşındaki yıldız için gelecek teklifleri değerlendirmesini istedi.

İddia edilen transfer rakamı: 60 milyon Euro

Tuttomercato isimli sitede yer alan habere göre Juventus’un, Ronaldo’yu 60 milyon Euro civarında bir bedelle satabileceği belirtildi.

Fransız ekibi Paris Saint Germain’in, Ronaldo ile uzun süredir yakından ilgilendiği biliniyor. Göreve gelir gelmez kadroyu yeniden yapılandırmak için çalışmalara başlayan Pirlo, Ronaldo’nun yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Portekizli yıldızın satışına sıcak baktığı öğrenildi.

İki yıldır Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Torino ekibiyle çıktığı 89 maçta 65 gole imza atarken, 18 de asist yaptı.

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