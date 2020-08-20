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Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası Maduro'dan 'Türkiye' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Venezuela Lideri Nicolas Maduro, iki ülke arasındaki bağların daha da ileri seviyeye taşındığını söyledi.

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18 Ağustos’ta yapılan ikili görüşmelerde Türkiye ve Venezuela birçok alanda anlaşma yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme yapan Venezuela Lideri Nicolas Maduro, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İki ülke bağları daha da ileri seviyeye taşındı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye ve Venezuela arasındaki bağların daha da ileri seviyeye taşındığını söyledi.

Maduro, Türkiye ile dostluk içerisinde ilişkilerinin sürdüğünü söyledi.

Türkiye koronavirüsün patlak verdiği pandeminin ilk dönemlerinde Venezuela’ya tıbbi ekipman yardımında bulunmuştu. Yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı.

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