İpek Er'in ifadesi ortaya çıktı! Musa Orhan hap ve içkiyle tecavüz etmiş

İpek Er, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısının ardından intihar etmişti. İfadesi ortaya çıkan İpek Er, Musa Orhan'ın hap ve içkiyle kendisine tecavüz ettiğini anlatmış.

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Siirt'te uzman çavuşun kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyette bulunan İpek Er’in ölümünün ardından şüpheli Musa Orhan hakkında tutuklama kararı çıktı. Musa Orhan dün polise teslim olup tutuklanırken İpek Er’in intiharından önce savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, iddianamede İpek Er’in ölmeden önce verdiği ifade de yer aldı.

İpek’in ifadesi şöyle:

"Seninle evleneceğim, kaçalım"

“Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. ‘Benimle kaçar mısın’ diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. 20 Haziran’da köyüme geldi. Kaçamayacağımı söyledim. Beni dinlemedi.

Ben de ikna olması için valizimi kendisine teslim ettim. O sırada ailem bizi fark etti. Ben hemen geri döndüm. Ancak valizim onda kaldı. 3 gün geçtikten sonra abim, kendisine ait olan valizi istedi. Ben de her şeyin açığa çıkacağını düşündüğümden akşam Siirt’e geldim. Siirt’te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak öğretmenevinde kaldım.

"İlişkiye girmek istedi"

Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa’ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendisine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Siirt’e gelerek 3 gün Büyük Otel’de kaldım. Ardından beni aldı ve arkadaşının evine götürdü. 1 gece orada kaldım. Yalnızdık. Kaldığımız süre zarfında kendi rızamla bir müddet seviştim. İlişkiye girmek istedi. Ancak evlenmeden olamayacağını söyledim.

"Alkol almam için ısrar etti"

Ertesi gün akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana ‘Benimle ol, yarın nikâh kıyalım’ dedi.

"Hatırladığım kadarıyla bana bir hap içirdi"

Ben de alkolün etkisi ile gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı. Öğlen vakti panik bir şekilde gelerek, kendi ikâmetine götürdü.

Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran Musa Orhan'dan şikâyetçiyim.

"Zorla birçok kez ilişkiye girdi"

Bir müddet sonra panik şekilde geldi. Beni İzmir’e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüsle İzmir’e gittim. İndiğimde Musa’yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt’e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne de sordu. Beni evlenmek vaadiyle kandırarak alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli ismini Musa Orhan olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikâyetçiyim.

"İntiharın eşiğine geldim, ailemin yüzüne bakamıyorum"

Yaşadığımız cinsel birliktelik zorla ve istemeden alkolün etkisi ile ve gücümün kendisine yetmemesi nedeni ile zorla olmuştur. Ancak ertesi sabah kendisi ile yaşadığımız birliktelik kendi rızam dahilinde olmuştur. İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum.”

Musa Orhan'ın ifadesi

İpek Er’in tecavüz suçlamasını kabul etmeyen Musa Orhan’ın verdiği ifade ise şöyle:

İpek ile sosyal medyadan tanıştık. Ne zorla ne de rızası ile cinsel ilişkiye girmedim. ‘Benimle kaçar mısın?’ demedim. İddia ettiği gibi haziran ayında köyüne gitmedim. 8-9 aydır tanışıyoruz. Ama sevgili değiliz. İpek beni arayarak Siirt’te olduğunu söyledi. Telefonunu sattığını, parasının bittiğini, kendisine yardımcı olmamı istedi. Hatta benim evimde kalıp kalamayacağını sordu. Ben ‘Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim’ şeklinde bir şey söylemedim. Evimde kaldığı akşam yatağımda oturmuştu. Aramızda sadece sevişme oldu, daha ilerisi olmadı. Ben kesinlikle akşamdan sonraki gün onunla ilişkiye girmedim. Sabaha İzmir’e gideceğini söyledi. 450 lira verdim. Kendisine bilet aldığımda isminin İpek olduğunu öğrendim. Bana adının Bahar olduğunu söylemişti. İzmir’e gittiğinde beni aradı, ‘Beni başından savmak için İzmir’e gönderdin’ dedi. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Soruşturma sürecinde savcılık Adli Tıp Kurumu’ndan rapor almış, rapordaki bulgular da İpek’in beyanlarını doğrulamıştı.

Dava sürecinde neler yaşandı?

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 7 Temmuz’da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, uzman çavuş olarak görev yapan Musa Orhan adlı kişinin kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu ve detaylı bir ifade verdi. 16 Temmuz’da bir mektup bırakarak tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Batman Bölge Hastanesi’ne kaldırıldı. İpek Er, 34 gün tedavi altında tutulduğu hastanede, önceki gün hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ise Musa Orhan 16 Temmuz’da gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklamaya sevk edildi, ancak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Ancak bu itiraz kabul edilmedi. Bu süreçte 27 Temmuz’da iddianame hazırlandı.

İddianame eksiklik nedeniyle iade edilince başsavcılık bu karara itiraz etti, itiraz kabul edilince savcılık iddianameyle birlikte tekrar tutuklama talep etti. İlgili ağır ceza mahkemesi dün incelemesini tamamladı, iddianameyi ve tutuklama talebini kabul etti. Musa Orhan hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıktı. Musa Orhan dün tutuklandı.