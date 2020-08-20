Beşiktaş Modeste ile prensip anlaşmasına vardı!

Transferde atağa geçen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Anthony Modeste ile doldurdu. Kartal, Fransız golcüyle prensip anlaşmasına vardı.

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Transferde gaza basan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transferlerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, golcü transferini de bitirdi. Burak Yılmaz’ın Lille’e gitmesiyle golcü arayışana giren Siyah-Beyazlılar, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı.

Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaşan Kartal, oyuncuyla da ufak tefek pürüzler haricinde anlaştı. Beşiktaş, 25 Ağustos’ta deplasmanda PAOK ile Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde karşı karşıya gelecek.