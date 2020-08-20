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Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Şilili futbolcu Mauricio Isla Brezilya kulüplerinden Flamengo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu.

İspanya'dan Real Betis ve Arjantin'den Boca Juniors'un istediği Şilili futbolcu, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya imza attı.

Brezilya ekibi, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de toplamda 91 resmi maça çıkan Isla, gol atma başarısı gösteremezken 13 asist yaptı.

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