Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oldu

Bedri Baykam, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yazdı: Ağır bir hayal kırıklığı

İpek Er'in ifadesi ortaya çıktı! Musa Orhan hap ve içkiyle tecavüz etmiş

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve Erdoğan açıklaması! Çok iyi ilişkilerimiz var