Ruhsar Pekcan: 91.7 milyar liralık e-ticaret hacmine ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacmiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı. E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı.

E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz. 2020 yılı ilk 6 ay verilerimiz 91 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşmiş durumdadır. Bunların yüzde 91'i yurt içi harcamalarını kapsamaktadır.

E-Ticaretimizin yüzde 60'ı İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleşmektedir. İlk 6 ayda kartlı işlemlere baktığımızda yüzde 90 artışla beyaz eşyada artış yaşandığını görüyoruz. E-ticaret sitemizden bilgileri en sağlıklı şekilde yayınlamaya devam edeceğiz.