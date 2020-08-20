Marmara Denizi'nde kurtarılan kişinin hırsız olduğu ortaya çıktı

MARMARA Denizi'nde 3 gün akıntının sürüklediği şahsın bulunduğu tekne çalıntı çıktı. Öte yandan hakkında 2 suçtan arama kararı bulunduğu öğrenilen tekne hırsızı tutuklanarak cezaevine gönderildi. O şahıs, balık tutmak için denize açıldığını söylemişti.

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Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etmiş, feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtarmıştı. Feribota çıkarılan kişi, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını öne sürmüştü.

Feribot kaptanı tarafından kurtarılan kişinin bulunduğu teknenin çalıntı olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın, 2 ayrı suçtan arama kararı olduğu ortaya çıktı.