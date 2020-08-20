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Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın müjdesi için 'ilaç gibi gelecek' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası gözler cuma gününe çevrildi. 'Büyük müjde' ile ilgili çeşitli iddialar konuşulmaya devam ederken Hürriyet yazarı Selvi de bir temennide bulundu ve bir müjdeye çok ihtiyacımız olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması herkesi çok heyecanlandırdı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bu konuda hiçbir bilgi sahibi olmadığını belirtti ve "O yüzden temennide bulunmak istedim. Doğu Akdeniz’de Fatih sondaj gemisinin zengin bir doğalgaz yatağı tespit etmesini diledim. " ifadelerini kullandı.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ilaç gibi geleceğini ifade etti. İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısından ilgili bölüm:

Erdoğan’ın müjdesi ne olacak?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak” dediği sırada CNN Türk’te Başak Şengül’ün canlı yayın konuğuydum. Yani tam bir canlı yayında yakalanma durumu oldu.

Bu ülkenin bir evladı olarak heyecanlandım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye için eksen değişikliği” sözüyle heyecanımızı iyice arttırdı. Ama bir yandan da Başak Şengül’ün sorularına da cevap vermem gerekiyordu. Hiçbir bilgi sahibi değildim. O yüzden temennide bulunmak istedim. Doğu Akdeniz’de Fatih sondaj gemisinin zengin bir doğalgaz yatağı tespit etmesini diledim. Bloomberg News, Türkiye’nin Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurdu ama ben yine de cuma gününü iple çekeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ne olduğunu bilmiyorum ama bir müjdeye çok ihtiyacımız olduğundan eminim. İlaç gibi gelecek.

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