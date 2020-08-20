Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ın 'Cuma günü' müjdesiyle ilgili açıklama! Kulak asmayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü duyuracağını söylediği 'müjde' ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da bir fabrika açılışında 'Cuma günü halkıma vereceğimiz bir müjdenin, hayalleri ve rüyası içerisindeyiz' dedi. Müjdenin ne olacağı çok merak edildi. Herkes konuyla ilgili bir şeyler söyledi. Dünden beri gündeme oturan ve çok çeşitli iddiaların ortaya atılan müjdeyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuştu.

Altun şunları söyledi;

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.

Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.

Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020

Erdoğan ne demişti?

Dün yaptığı konuşmasında Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.