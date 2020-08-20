Galatasaray'dan James Rodriguez bombası!

Galatasaray, Real Madrid'de istediği şansı bulamayan Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'i transfer etmek istiyor.

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Galatasaray transferde yine büyük oynuyor. Ezeli rakiplerinin gerisinde kalmakla suçlanan sarı-kırmızılı ekibin ses getirecek bir oyuncu almaya hazırlandığı ifade edildi.

Kulüp kulislerine sızan bilgiye göre bu isim Real Madrid'in ünlü futbolcusu James Rodriguez. Belhanda'ya takım arayan Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcuyu almak için çalışma başlattığı belirtiliyor.

Aslında Kolombiyalı 10 numara, Lazio ile ciddi şekilde anılıyor. Hatta Kolombiya basını "Sonunda bir takım James Rodriguez ile ciddi ciddi ilgileniyor" haberleri yapıldı. Ancak Lazio, James ile ilgilenmediğini açıkladı.

Galatasaray teklif yaptı

Sabah'ın iddiasına göre; Tam da bu iddiaların arefesinde Galatasaray'ın James için Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi. Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. Real Madrid, James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum Galatasaray'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor.

Tekrar buluşacaklar

Arda-Falcao buluşmasının ardından eğer transfer gerçekleşirse Kolombiyalı futbolcu, James Rodriguez ile de yeniden bir araya gelecek. İki futbolu, milli takımın yanı sıra Porto ve Monaco'da birlikte 77 maça çıkmıştı. 12 gollük (10+2) bir skor ortaya koymuşlardı.

8 maça çıktı

James Rodriguez geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi. Yıldız futbolcu bu nedenle Real Madrid macerasını artık tamamlamak ve yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Oynadığı takımlar

Banfıeld, Porto ve Monaco formaları giyen Rodriguez, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda yıldızlaşarak, Real Madrid'in yolunu tutmayı başardı. 2017-18 sezonunda Bayern Münih'te bir yıl kiralık forma giydi.