Tuma Çelik'in akıbeti pazartesi günü belli oluyor

Meclis Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik hakkında karar vermez üzere Pazartesi saat 14.00'te toplanacak.

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TBMM Hazırlık Komisyonu, 27 Temmuz’da AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi. Komisyon ayrıca Tuma Çelik'i 20 Ağustos'ta savunmaya çağırdı. Çelik, savunmasını bugün yazılı olarak iletti.

Hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik’in, dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda oluşturulan hazırlık komisyonu, pazartesi günü toplanıp, raporunu hazırlayacak.