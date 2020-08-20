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Bursa'da balkonda oyun oynarken 3'üncü kattan düştü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da balkonda oyun oynayan Yunus Emre Yalman(3), aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

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Olay, İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi Kemer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balkonda oyun oynayan Yunus Emre Yalman, biranda dengesini kaybedince 3. kattan yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik çocuk Bursa'ya sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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