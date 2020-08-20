İstanbul'da sağanak etkili oldu! Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su bastı
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu. O ilçelerden biri de Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de 7 kişilik bir ailenin evindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. İşte o görüntüler...
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış Arnavutköy'de şiddetini arttırdı. Kısa süreli sağanak bir çok ev ve işyerinin su altında kalmasına neden oldu.
Bir evin bodrum katında yaşayan 7 kişilik Bektaş ailesinin evi de sular altında kaldı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen İlhan Bektaş, "Valla mağduruz. Ne yapacağız hiç bilmiyorum" dedi.
Aynı apartmanın en üst katında oturan ve yağmur başlayınca komşularına yardıma gelen Özkan Göztok, "Yağmur başladığı zaman önce buraya koştum. Arkadaşları uyardım. Çocukları çıkarttık. Gereken müdahaleyi yaptık ama yetersiz kaldık tabii. Görüyorsunuz gariban bir aile bu. Evin haline bakın. Eşyalar kullanılamaz hale geldi atılacak hepsi mecbur" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre şiddetli yağmur geliyor ve listede 21 il bulunuyor. Perşembe günü başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur, Edirne'den Rize'ye kadar yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek.