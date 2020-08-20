İstanbul'da sağanak etkili oldu! Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su bastı

Aynı apartmanın en üst katında oturan ve yağmur başlayınca komşularına yardıma gelen Özkan Göztok, "Yağmur başladığı zaman önce buraya koştum. Arkadaşları uyardım. Çocukları çıkarttık. Gereken müdahaleyi yaptık ama yetersiz kaldık tabii. Görüyorsunuz gariban bir aile bu. Evin haline bakın. Eşyalar kullanılamaz hale geldi atılacak hepsi mecbur" ifadelerini kullandı.