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Sağlıkta lisans tamamlama başvurusu son gün ne zaman 2020?

Sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvuru yapabilecekler. Başvurular 12 Ağustos 2020 saat 15.30 ile 21 Ağustos 2020 saat 17.00 arasında yapılacak.

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Sağlıkta lisans tamamlama başvuruları başladı. Başvurular ve tercih işlemleri, 12 Ağustos 2020 saat 15.30 ile 21 Ağustos 2020 saat 17.00 arasında gerçekleştirilecek. İşlemler bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. İşte detaylar…

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMAM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular ve tercih işlemleri, 12 Ağustos 2020 saat 15.30 ile 21 Ağustos 2020 saat 17.00 arasında yapılabilecek.

YÖK'TEN AÇIKLAMA 
Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programı için başvuru ve tercih işlemleri 12 – 21 Ağustos tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecek. Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor. Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabilecekler. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek.

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