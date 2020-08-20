Ordu'da MHP'nin 8 ilçe başkanı görevden alındı

ORDU'da partiden ihraç edilen Cemal Enginyurt'a yakınlığıyla bilinen MHP'nin 8 ilçe başkanının görevine son verildi. İlçe başkanlarının görevden alınmasına dair yazı Ordu Valiliğine gönderildi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarını önceki gün duvardan indiren Milletvekili Cemal Enginyurt’un bu görüntüleri paylaşmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt’a yakın olduğu bilinen 8 ilçe başkanı dün itibariyle görevden alınarak resmi yazılar Ordu Valiliği’ne iletildi.

İşte görevden alınan isimler

Görevden alınan ilçe başkanlıkları şunlar; “Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş”

Bahçeli'nin fotoğrafı duvarda asılıydı

Cemal Enginyurt, temmuz ayı sonunda MHP'den ihraç edildikten sonra TBMM'deki odasında çekildiği ve Twitter'dan paylaştığı fotoğrafında arkasında Devlet Bahçeli ile birlikte çekildiği fotoğrafın asılı olduğu görülüyor.

Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı

Cemal Enginyurt, dün ise yeni bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta ise Bahçeli'nin fotoğrafının olduğu yerde Alparslan Türkeş'in fotoğrafının asılı olduğu görüldü.