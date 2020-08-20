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Ankara'da 4 ay sonra evden çıktı koronavirüse yakalandı yeğen düğününe katılmış

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da eşinin kronik rahatsızlıkları bulunan emekli Yavuz Yazıcı (46), koronavirüsün ülkede görüldüğü günden beri kendini izole etti. Yeğeninin düğünü için evden çıkıp düğüne katılan Yazıcı, koronavirüse yakalandı. Tedavi sonrası iyileşen adam, 'bütün emeğim çöp oldu' derken düğünde gelin, damat ve 100 kişinin pozitif çıktığını söyledi.

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Eşinin kronik rahatsızlığı bulunan Yavuz Yazıcı, hem onu hem kendisini koronavirüsten korumak için salgının ülkede görüldüğü ilk günden itibaren yaklaşık 4 ay boyunca evinde izole oldu. Yazıcı, 11 Temmuz'da 1 saatliğine yeğeninin düğününe katıldı. Hediyesini takmasının ardından salondan ayrılan Yazıcı'da, düğünden bir süre koronavirüs tespit edildi. Virüs semptomlarının görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yazıcı, hastanede ve evde yaklaşık 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu. 

İyileşen Yavuz Yazıcı, eşinin birtakım kronik hastalıkları olduğunu, onu düşündüğü için pandeminin başından itibaren eşi ile birlikte hiç dışarı çıkmadıklarını söyledi.

Yazıcı, durumu şu ifadelerle anlattı:

"Bu süreçte alışverişi bile arkadaşlarım yapıyordu. Ama 'yeğenimin düğününe katılmazsam ayıp olur' düşüncesiyle düğüne gittim. Sadece 1 saat kaldık, koronavirüse yakalandık. Çok şükür, erken fark ettim ve yine kendimi karantina altına alarak eşime bulaştırmadım. Öğrendiğim anda çok üzüldüm 'eşime bulaşır' diye. 100 günü aşkın süre evde kaldım ama emeğim çöp oldu."

"Hala yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız var"

"Düğünde sadece oturdum, halay bile çekmedim. Sadece hediyemi takmak için kalktım daha sonra da ayrıldım. Ara ara maskemi çıkardığımı hatırlıyorum. Düğünde benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı. Lütfen insanlar düğünlere katılmasın, cenazelere gitmesin. Düğünde hastalığa yakalanan ve hala yoğun bakımda tedavi gören akrabalarımız var"

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