İstanbul'da yağış trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu
İSTANBUL'da günlerdir etkili olan sıcak hava bu sabah itibari ile yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağış bazı ilçelerde su baskınlarına neden olurken trafiği de olumsuz yönde etkiledi. İşte Avrupa ve Anadolu yakasından görüntüler...
İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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Yağış nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 12.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 44 oldu.
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