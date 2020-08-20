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Gaziantep’te 3 bin 445 kişiye koronavirüs uyarısı

GAZİANTEP’te koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişi ikaz edildi. Tedbirler kapsamında kontrol edilen bin 363 işyerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine uyulmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Kentte dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı belirlenen 3 bin 445 kişiye tedbirler hatırlatarak, uyarıda bulunuldu.

Kentte tedbirler kapsamında kontrol edilen bin 363 işyerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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