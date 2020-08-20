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Giresun'da feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu polis öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

GİRESUN'da polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı otomobil refüje çarparak su kanalına düştü. Feci kazada Halat hayatını kaybetti, eşi ve çocukları ise yaralandı.

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Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı otomobil, Görele ilçesi Çavuşlu beldesi yakınlarında refüje çarparak su kanalına düştü.

Kazada sürücü, eşi Filiz, çocukları İlayda, Nisa Nur ve Halil Eymen Halat yaralandı.

Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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