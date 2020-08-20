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Çağrı Atakan kimdir yaşı kaç Çağrı Atakan biyografisi ve filmleri

Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veren oyuncu Çağrı Atakan Eda Taşpınar ile aşk yaşamaya başladı. Alaçatı'da tanışan çift 1.5 aydır birlikte. Peki Çağrı Atakan kimdir, yaşı kaç aslen nereli ve Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan'ın boyu ve kilosu kaç?

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile 1.5 aydır birlikte olan Çağrı Atakan'ın hayatı merak konusu oldu. Çukur dizisinde Remzi karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Çağrı Atakan 1981 doğumlu ve aslen Ankaralı. İşte Çağrı Atakan hakkında merak edilenler...

Yeni ilişkisi hakkında konuşan Taşpınar, mutlu bir birlikteliğinin olduğunu söyledi.  Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Eda Taşpınar, 'Çukur' dizisinde Remzi karakterini oynayan Çağrı Atakan ile sürpriz bir birlikteliğe adım attı.
 Özel hayatını basından uzak tutan Taşpınar, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİ

 Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Taşpınar, işlerinin çok iyi gittiğini yavaş yavaş dünyaya açıklamaya başladığını söyledi.

Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, oyunculuk ile ilgileniyor.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

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