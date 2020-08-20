En çok konut satılan il İstanbul oldu, Temmuz ayı rekor kırdı

HÜKÜMETİN başlattığı kolay kredi desteği ile birlikte konut satışları yüzde 124.3’lük bir artışla tüm zamanların rekorunu kırdı.

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İnşaat sektöründe hizmet veren danışmanlık şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık, konut satışlarındaki artışın Ağustos ayında da devam ettiğini ile getirerek “Satışların bu hızla gitmesi durumunda konut satışlarında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılabilir” ifadelerini kullandı. Konut satışlarında İstanbul ise en yüksek satış rakamına ulaştı.

Pandemi nedeniyle dünya genelinde konut satışları ve tüm sektörlerde düşüş yaşanırken hükümetin başlattığı konut kredisi kampanyası amacına ulaştı. Haziran ve Temmuz aylarında kırılması zor bir rekora imza atılırken Temmuz ayı tüm zamanların en fazla satış yapılan ayı oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 202 bin 74 adet konut satılmış ve bu satış o dönemin rekoru olarak kayıtlara geçmişti. 2020 yılının Temmuz ayında ise konut satışları yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 satış rakamına ulaştı. Bu da tüm zamanların konut satışı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Şaban Palabıyık, son aylarda konut satışlarında kırılan rekorları değerlendirirken düşük faizli ve ertelemeli konut kredileri ile konut sahibi olmak isteyenlerin hala konut satın almaya devam ettiklerini dile getirdi. Palabıyık, “2020 yılında önemli bir rekor bekliyoruz. Eğer konut satışları son iki buçuk ayda olduğu gibi devam ederse 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin konut satışı rekoru kırılabilir” ifadelerini kullandı. Palabıyık, “Temmuz ayında konut satışlarının illere dağılımına bakıldığında İstanbul’da 39 bin 432 konut satıldı. Bu da İstanbul’un 81 il içinde yüzde 17,2 ile ilk sırada yer almasını sağladı. İstanbul’u 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 oranı ile Ankara izlerken, İzmir’de 15 bin 614 konut satışı gerçekleşti. İzmir’in Türkiye genelindeki konut satışı oranı da yüzde 6,8 oldu” dedi.