Kılıçdaroğlu erken seçim bombasını patlattı: Seçime hazır olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile yaptığı görüşmede "Seçime hazır olun. Her an seçim olacakmış gibi çalışın" mesajı verdiği belirtildi.

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CHP’nin TBMM Grup yönetiminde de yer alan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Aydın ile görüşmesinde şu bilgileri verdi: Halkla ilişkilerinizde samimiyet görüyorum ve çalışmalarınızı yakından izliyorum. Bu şekilde samimiyetle çalışmaya devam edin. Daima halkın içinde olun, sahayı asla ihmal etmeyin.

"İktidarın yaptıklarının hepsi seçim hamlesi"

Her an seçim olacakmış gibi çalışın. Gerçi seçim atmosferi yok bugün için, fakat iktidarın hem iç hem dış politikada yaptıklarının hepsi seçim hamlesi. Sizlerden ricam şu… Halkla sürekli iç içe olun. Herkesin yanına gidin, derdini dinleyin.

Özellikle de CHP’ye oy vermeyenleri daha fazla ziyaret edin. Ziyaret edin ki, oy veren tabanımızı genişletelim.

Seçim konusunu çok fazla düşünmeyin, ama her an seçim yapılacakmış gibi de hazır olun.