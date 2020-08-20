Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Balon turları 22 Ağustos itibariyle başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs nedeniyle yasaklanan balon turlarının yeniden başlayacağını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan sıcak hava balon turlarının, 22 Ağustos itibariyle koronavirüs tedbirleri ile tekrar başlatılacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, her yıl ortalama 600 binin üzerinde turistin kullandığı balon uçuşlarında uyulacak kuralların bir genelge haline getirildiğini belirterek, “Balonların uçuşu öncesinde, uçuş sırasında ve uçuşun sonrasında alınacak tüm tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçüde düzenlemeler yapıldı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye’nin de etkilendiği koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ile milli mücadelenin devam ettiğini belirterek, Türkiye’de ve dünyada normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından hava taşıtlarında uçuşların kademeli olarak açılmaya başladığını ve vatandaşın mağdur edilmeden ulaşım modlarını kullandığına dikkat çekti.

"Süreçte olumsuz etkilendi"

Bu süreçte kovid-19 salgınından sıcak hava balon uçuşlarının da olumsuz etkilendiğini ve bu nedenle salgın döneminde uçuşların durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, kademeli olarak ülkeler ile karşılıklı uçuşların açılması ile tüm turizm bölgelerimize olduğu gibi ülkemizin güzelliklerinin sergilendiği Kapadokya başta olmak üzere sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı bölgelerimize turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Karaismailoğlu, “Yapılan değerlendirmeler sonrasında 22 Ağustos itibariyle koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla tekrar balon uçuşlarını başlatacağız” dedi.