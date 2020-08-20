BIST 1.120
DOLAR 7,35
EURO 8,71
ALTIN 457,68
HABER /  SPOR
ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Son dakika gelişmesine göre; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile MHK üyeleri istifa etti.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Faizi sabit tuttu
Kılıçdaroğlu erken seçim bombasını patlattı: Seçime hazır olun
TOKİ’den 9 ilde 400 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla açık satışta 
Ankara'da 4 ay sonra evden çıktı koronavirüse yakalandı yeğen düğününe katılmış
Çiftlik Bank firarisi 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın adresi tespit edildi
Ordu'da MHP'nin 8 ilçe başkanı görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de 3 köy karantinaya alındı
Antalya'da eşinin boğazını kesen cani koca otostop çekerken yakalandı
TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği GİS teknolojik ürün ve yazılımları 'yerli beyin' yönetecek
Muharrem ayı ilk günü namazı ve duası nedir nasıl yapılır?
İran BAE gemisine el koydu mürettebatı gözaltına aldı
Kaan Yıldırım yaşı kaç Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım boyu kaç cm?
Yorumlar 1 yorum