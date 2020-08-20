Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: Soruşturmanın hızlı sonuçlandırılması talimatı verdim

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Kadıköy'de maske takmayan kadına polisin müdahalesine ilişkin devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdiğini duyurdu.

Abone ol

İstanbul Kadıköy'de maske denetimi yapan polis memurları, bir kadını maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle durdurdu. Ceza kesilmek istenen kadın, iddiaya göre cezayı reddetti. Bunun üzerine polis memurları kadına, sert müdahalede bulundu. Kadını gözaltına alma şekli tepki çeken 2 polisin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy’de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.