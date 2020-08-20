İstanbul'da polisin maske takmayan kadına gözaltı görüntüleri olay oldu

İstanbul Kadıköy'de maske denetimi yapan polis memurları, bir kadını maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle durdurdu. Ceza kesilmek istenen kadın, iddiaya göre cezayı reddetti. Bunun üzerine polis memurları kadına, sert müdahalede bulundu.

Kadını gözaltına alma şekli tepki çeken 2 polisin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

Kadıköy ilçemiz Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan “Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri” sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur. Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

Gözaltına alınan kadın Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, polislerin de maskesinin olmadığını ve buna itiraz ettiği için gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi: “Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezaya itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı”.

Twitter ikiye bölündü

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler kamuoyunu ikiye böldü. Bir kesim polislere destek çıkarken, bir kesim maske sebebiyle yapılan müdahaleyi sert buldu. TT listesinde #PolisiminYanındayım başlığı ise ilk sıraya oturdu.