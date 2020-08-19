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BİLİM - TEKNOLOJİ

Bayraktar AKINCI 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında 14.14'te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (yaklaşık 6.1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı.

Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40’da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

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