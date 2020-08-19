Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lileri böyle çıldırttı!

Tayyip Erdoğan’ın partisini bir kulüp gibi yönettiğini iddia etti. Muhalif CHP’lileri post istemekle suçladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Abdullah Gül ismi sorulduğunda lafı başka tarafa çekti ve “Bize gelen bir şey yok” ifadesini kullandı ve AK Parti iktidarının Abdullah Gül’den korktuğunu söyledi. Peki tüm bu açıklamalar ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu’na muhalif olan herkes kantin solcusu mu?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı’nın İyi Parti tarafı cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener’i ilan ederse CHP nasıl bir yol izleyecek? Muharrem İnce parti kuracak mı? Mustafa Sarıgül parti kuracak mı? Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Mehmet Sevigen ve arkadaşları da yeni parti hazırlığı yapıyor. CHP bölünüyor mu? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu konusunda neden yumuşak politika izliyor? Tuncay Özkan ısrarının arkasında ne var?