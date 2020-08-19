Kılıçdaroğlu'nu böyle bombaladı

Programda CHP’nin içerisinde yaşanan maaş karmaşasının Perde Arkası’nı anlattı. Sevigen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Daire Başkanı olarak üç maaş aldığını iddia etti. CHP eski Millet Vekili Mehmet Sevigen AK Parti'de üç maaş alanların eleştirildiğini söyleyerek aynı şeyin CHP'de olması içimi yakıyor diye konuştu.