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CHP seçmeni Abdullah Gül'e oy verir mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı yapacağı yönündeki tartışmalarla ilgili konuştu ve ağzındaki baklayı çıkardı.

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Abdullah Gül ismi sorulduğunda lafı başka tarafa çekti ve “Bize gelen bir şey yok” ifadesini kullandı ve AK Parti iktidarının Abdullah Gül’den korktuğunu söyledi. Peki tüm bu açıklamalar ne anlama geliyor? CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Abdullah Gül aday olursa CHP'ye gönül veren CHP'lilerin tavrı ne olacak? CHP tabanında Abdullah Gül'ün karşılığı olacak mı? Hadi Özışık ve Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Mehmet Sevigen Perde Arkası'nda gündemin önemli başlıklarını konuştu.

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