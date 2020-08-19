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Ünlü Youtuber'a eski sevgilisinden şiddet şoku!

Fenomen Duygu Köseoğlu, 3 yıldır menajerliğini yapan ve aynı zaman erkek arkadaşı olan Onur Turgut'un kendisine fiziki, psikolojik ve cinsel şiddette bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen Duygu Köseoğlu, 3 yıldır menajerliğini yapan ve aynı zamanda sevgilisi olan Onur Turgut ile davalık oldu. Sevgilisi tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalan Köseoğlu, Onur Turgut'un kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Koruma kararı aldırdı!

Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti. Aile Mahkemesi talebin ardından Onur Turgut'un 6 ay süreyle Duygu Köseoğlu ve ailesine yaklaşmamasına karar verdi.

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