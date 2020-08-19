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Yerli Barbara Palvin sosyal medyayı salladı!

Dünyaca ünlü manken Barbara Palvin‘e benzerliğiyle dikkat çeken genç kızın videosu sosyal medyayı sallamıştı.

Son dönemlerde Twitter ve İnstagram üzerinde yayılan bir videoda ki kişi, dünyaca ünlü olan manken Barbara Palvin ile benzerliği dikkat çekti. Konuyla ilgili internet üzerinde yerli Barbara Palvin araştırmaları yapılmaya başlandı. Pek çok kişi kız ve sevgilisi hakkında olumlu yorum yaparken, yerli Barbara Palvin olarak adlandırılan kişinin geçmişte Müge Anlı'da ailesi tarafından kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

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