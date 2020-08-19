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Gözyaşları içinde kalan Fahrettin Koca'dan yardım istedi!

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek SMA hastaları çocuklar için, ilaç alınamadığı için yardım istedi.

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda SMA hastası çocuklar için ilaç alınamadığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Tedavisi için gerekli olan ilacı alamayan Umut bebek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan Korel neredeyse tüm video boyunca ağladı.

''Aldığım nefesten utanıyorum''

"Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek gözyaşlarına boğulan oyuncu "Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum" dedi.

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