Kocaeli'de otobüste maske takmayan kadının pes dedirten savunmasu

KOCAELİ Kandıra'dan İzmit'e gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 800CK hat numaralı belediye otobüsünde meydana gelen olayda; bir kadın yolcu, maskesini takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarıldı. Yolculardan büyük tepki alan kadın, "Doktorum takma dedi" sözleriyle kendini savundu.

Yolcuların dakikalar boyunca uyardığı kadın, çenesinin altında bulunan maskeyi göstererek, "Ben sağlıktan anlayan bir insanım. Binmeyin o zaman, gelmeyin. Nefes alamıyorum. Yüzümde duruyor. Tam buramda duruyor. Ben zaten ölmek istemiyorum. Binmeyin o zaman otobüse, gelmeyin" dedi.

Diğer yolcuların yoğun tepkilerine dayanamayan kadın maskesini yüzüne taktı.