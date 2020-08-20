Kocaeli'de otobüste maske takmayan kadının pes dedirten savunmasu
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde belediye otobüsünde maske takmayan bir kadın, diğer yolcular tarafından uyarıldı. Maske takmayan kadın, "Doktorum takma dedi" diyerek kendini savundu.
KOCAELİ Kandıra'dan İzmit'e gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 800CK hat numaralı belediye otobüsünde meydana gelen olayda; bir kadın yolcu, maskesini takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarıldı. Yolculardan büyük tepki alan kadın, "Doktorum takma dedi" sözleriyle kendini savundu.
Yolcuların dakikalar boyunca uyardığı kadın, çenesinin altında bulunan maskeyi göstererek, "Ben sağlıktan anlayan bir insanım. Binmeyin o zaman, gelmeyin. Nefes alamıyorum. Yüzümde duruyor. Tam buramda duruyor. Ben zaten ölmek istemiyorum. Binmeyin o zaman otobüse, gelmeyin" dedi.
Diğer yolcuların yoğun tepkilerine dayanamayan kadın maskesini yüzüne taktı.