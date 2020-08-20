BIST 1.120
DOLAR 7,32
EURO 8,68
ALTIN 458,00
YEREL

Samsun'da sokak ortasında tüyler ürperten infaz! Dipçik ile düşürüp kafasına sıktı

Dehşete düşüren cinayet görüntülerinin adresi Samsun... Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti. Zanlıların önce tüfeğin dipçiği ile vurup daha sonra yerdeyken ateş ettiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta Canik Belediyesi yanında güpegündüz işlenen cinayet kameralarca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren (24) adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş etti. Kan donduran anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Saldırganlar kaçtı 

Silahlı saldırganlar daha sonra kaçtı.Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın müjdesi için 'ilaç gibi gelecek' dedi
Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası Maduro'dan 'Türkiye' açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve Erdoğan açıklaması! Çok iyi ilişkilerimiz var
Galatasaray'dan James Rodriguez bombası!
Andrea Pirlo'dan Ronaldo kararı: Gelen teklifler değerlendirilsin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beylikdüzü'nde kadının komşu çocuğunu dövme anları kamerada
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın ekibindeki CHP'lilere neden randevu vermiyor?
Musa Orhan nereli kimdir Musa Orhan mektup olayı nedir?
Canan Kaftancıoğlu gücünü kimden alıyor?
Kocaeli'de otobüste maske takmayan kadının pes dedirten savunmasu
Antalya'da su almaya diye gitti bir daha dönemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğemeyiz
İpek Er olayı nedir Batman'daki İpek Er cinayeti nasıl öldü