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Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın ekibindeki CHP'lilere neden randevu vermiyor?

CHP'de sular durulmuyor, bir şekilde gündeme gelmeyi başarıyor. CHP kurultayından sonra ortalık daha da karıştı.

Muharrem İnce'den bir çıkış geldi ama beklentiyi karşılamadı. CHP tarihinde ilk kez grup başkan vekillerinin atamayla yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yapmaktan korkuyor mu? CHP Milletvekili Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nun kendilerine randevu vermediğini, "Ben eskilere randevu vermem" dediğini söyledi. Bir parti lideri nasıl olur da kendi partisinden olanları kabul etmez! CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, Hadi Özışık’ın Perde Arkası programında konuştu.

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