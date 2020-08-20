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Tosuncuk köşeye sıkıştı! Özel dedektif tutuldu

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, vatandaşları dolandırdıktan sonra milyonlarca lirayı alıp yurt dışına kaçmıştı.

2,5 yıldır firarda olan Mehmet Aydın'ın Brezilya,Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği ve hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın adresi de netleşti. Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu, firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti. Toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne bildirildi. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.

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